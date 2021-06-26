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Юлія Захарченко |

Посол пояснила, чому Німеччина не надає Україні зброю

Посол пояснила, чому Німеччина не надає Україні зброю

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, чому уряд країни не хоче надавати українській державі зброю.

За її словами, народ Німеччини вихований з ідеєю того, що на території України ніколи не буде німецької зброї через історичне тло.

– Для Німеччини історично Східна Європа – особлива частина світу. Нас всіх виховали з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде, – наголосила посол.

Фельдгузен зазначила, що 22 червня була символічна дата – 80-річчя нападу Німеччини на Радянський Союз.

– Для нас все це дуже складно. І треба знайти в уряді більшість, щоб змінити думку щодо зброї для цього регіону, – розповіла вона.

Також посол Німеччини в Україні висловилася щодо можливості нападу Росії на Україну, якщо не буде газового транзиту.

Зокрема Фельдгузен назвала це спекуляцією, оскільки зараз невідомо, чи може трапитися такий хід подій.

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Джерело: Дзеркало тижня

Фото: Getty Images

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