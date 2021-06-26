Розвідка США оприлюднила звіт про НЛО

Уряд США заявив, що не може пояснити появу десятків невизначених літаючих об’єктів, помічених військовими пілотами. Згідно зі звітом Пентагона, з 2004 року зафіксували 144 повідомлень про це явище, проте майже всі залишаються без пояснень, крім одного.

Розвідка США не виключає можливості того, що ці об’єкти можуть бути позаземними. Конгрес почав вимагати звіт після того, як військові США повідомили про численні випадки хаотично рухомих у небі об’єктів.

У серпні минулого року Пентагон заснував Цільову групу щодо невпізнаних повітряних явищ. Її робота полягала у виявленні та аналізі цих подій, а також дослідженні природи НЛО.

У проміжному звіті йдеться про те, що більшість зі 144 випадків НЛО відбулися за останні два роки, після того, як ВМС США впровадили стандартизований механізм звітності.

Розвідка США стверджує, що немає чіткого пояснення цим об’єктам. Деякі з них можуть бути технологіями з іншої країни, (наприклад, Китаю або Росії), інші можуть бути природними атмосферними явищами. Також не виключають ймовірності того, що деякі з них можуть бути пов’язані з розробками та секретними програмами американських організацій.

У звіті йдеться про те, що НЛО може створити загрозу національній безпеці США. Цільова група продовжує збирати додаткову інформацію, щоб детальніше вивчити ці явища.

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Джерело: офіс директора Національної розвідки США