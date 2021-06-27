Француженку, яка вбила чоловіка-ґвалтівника, звільнили в залі суду

У Франції в місті Шалон-сюр-Сон звільнили 40-річну Валері Бако, яку звинувачували у вбивстві чоловіка Даніеля Полетта.

Він був її вітчимом, а потім став чоловіком і сутенером.

Суд визнав Бако винною і засудив до чотирьох років ув’язнення, проте визнав, що три роки з цього терміну будуть умовним покаранням, а рік, що залишився обвинувачена вже провела під вартою під час слідства.

Звинувачення, пред’явлене Бако, передбачало покарання аж до довічного ув’язнення. Після суду, на останньому засіданні якого вона втратила свідомість, Бако заявила, що відчуває не полегшення, але спустошення – моральне і фізичне.

– Той факт, що ця жінка повернеться до своїх дітей, вже велика перемога, – сказала адвокат Бако Наталі Томазіні.

Бако ж окремо подякувала суду і всім, хто надав їй підтримку. Петицію з вимогою зняти звинувачення з Бако підписали понад 660 тис. осіб.

Убитий Валері Бако Даніель Полетт спочатку жив з її матір’ю.

Коли Бако було 12 років, Полетт згвалтував її. За кілька років Полетт, який встиг відсидіти у в’язниці за сексуальні злочини проти Бако, повернувся в сім’ю дівчини і її матері.

Незабаром 17-річна Бако завагітніла. Її вигнали з дому, і вона почала жити з чоловіком, піддаючись постійному психологічному і фізичному насильству. Від цього чоловіка, який був старший за неї на 25 років, Бако народила чотирьох дітей.

Згодом він змушував Бако займатися проституцією, контролюючи цей процес.

У 2016 році Бако застрелила Полетта. Жінка пояснила, що її головним мотивом було бажання захистити 14-річну дочку, з якою батько почав вести розмови про секс. Позбутися тіла чоловіка Бако допомагали двоє інших її дітей, за співучасть їх раніше засудили до шести місяців умовного терміну кожного.