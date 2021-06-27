Біля турецького курортного міста Мармарис розгорілися лісові пожежі. Для ліквідації вогню залучили місцевих лісових робітників та пожежників.
Також залучили шість вертольотів, розбризкувачі, бульдозери та цистерни з водою. За даними місцевого регіонального управління, 38-річний лісничий загинув під час пожежі.
Вітер у регіоні ускладнив пожежогасіння. Для надання допомоги прибуло багато підкріплень з сусідніх регіонів. Наразі невідомо, чи є постраждалі.
Також місцеві жителі Анталії повідомили про пожежу, яка виникла в лісовому масиві. Після безперервних напружених зусиль рятувальники змогли успішно загасити вогонь.
Під час пожежі повністю згоріло десять гектарів лісу. Місцеві служби безпеки у трьох провінціях все ще з’ясовують причини займання.
Marmaris’te orman yangını: OGM personeli hayatını kaybetti https://t.co/uddA3ncCD4 #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/ra54ItuPNa
— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) June 27, 2021
Havalar ısındı,gezecek yer arıyor,baksana Marmaris e gidecek.
PKK orman yakarken sus pus olmuştu. https://t.co/S3yXvFvjls
— Soner Polat VATANSEVER???????????????????????? (@EraydinIlker) June 27, 2021
Управління метеорології країни підтвердило, що останній місяць був найспекотнішим у Туреччині за останній 51 рік. У прес-службі відомства попередили, що найближчими днями температура повітря може підвищитися ще більше.
Джерело: Hurriyet