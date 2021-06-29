Інцидент з есмінцем Defender: Міноборони Британії вибачилося за втрату секретних документів

Уряд Великої Британії ініціював розслідування про втрату секретних документів Міноборони, в яких йшлося про інцидент з есмінцем Defender.

Заступник британського міністра оборони Джеремі Куїн заявив, що це відбулося помилково. За його словами, один зі співробітників втратив важливі папери.

Водночас він визнав, що деякі документи помітили грифом секретно (тобто з ними можуть ознайомитися лише певні посадовці).

За даними BBC, нещодавно місцевий житель знайшов на автобусній зупинці у Британії декілька засекречених паперів.

Зокрема, у документах зафіксували розроблений план проходу британського есмінця з огляду на декілька ймовірних реакцій Російської Федерації.

Більшість країн світу вважають ці води українськими, проте Росія не визнає цей факт та вважає їх своїми. Згідно з планом, Британія передбачила можливий хід подій, якщо реакція РФ була б агресивною.

З огляду на це розробили два плани маршрутів можливого відходу британського есмінця. Один з них – прямий транзит з Одеси до Батумі.

У другому ж випадку корабель мав перебувати подалі від вод, які РФ вважає своїми. Проте попри можливі ризики, уряд Британії мав намір продемонструвати підтримку саме Україні.