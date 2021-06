Унаслідок пожежі біля станції метро Elephant&Castle в Лондоні постраждало шестеро осіб. Такі дані озвучила служба швидкої допомоги.

Людям надали медичну допомогу після розгортання спеціалізованих бригад реагування. Одного з постраждалих доставили до лікарні.

Раніше мер Лондона Садік Хан повідомляв, що в результаті інциденту постраждали двоє людей – співробітник поліції й один місцевий житель.

28 червня комерційні споруди та автомобілі охопив вогонь біля станції метро Elephant&Castle в Лондоні.

Загорілись три комерційні об’єкти, окрім шести автомобілів та телефонної будки.

Поліція заявила, що дим надходив із залізничного вокзалу, а не з метро.

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021