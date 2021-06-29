Унаслідок пожежі біля станції метро Elephant&Castle в Лондоні постраждало шестеро осіб. Такі дані озвучила служба швидкої допомоги.

Людям надали медичну допомогу після розгортання спеціалізованих бригад реагування. Одного з постраждалих доставили до лікарні.

Раніше мер Лондона Садік Хан повідомляв, що в результаті інциденту постраждали двоє людей – співробітник поліції й один місцевий житель.

28 червня комерційні споруди та автомобілі охопив вогонь біля станції метро Elephant&Castle в Лондоні.

Загорілись три комерційні об’єкти, окрім шести автомобілів та телефонної будки.

Поліція заявила, що дим надходив із залізничного вокзалу, а не з метро.

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

Для подолання пожежі направили сотню рятувальників. На місці працювало 15 пожежних машин. Людей із станції та сусідніх будівель евакуювали.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Люди, які працювали поряд із місцем інциденту, розповідають, що довкола був нестерпний запах палаючого електричного кабелю.

Джерело: Sky News

Фото: Лондонська пожежна команда