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Софія Зінов'єва |

Помер колишній міністр оборони США Дональд Рамсфельд

Помер колишній міністр оборони США Дональд Рамсфельд

У середу, 30 червня, у віці 88 років помер колишній міністр оборони США Дональд Рамсфельд. Про це американському агентству повідомили близькі Рамсфельда у Нью-Мексико.

– У свої 88 років він був оточений родиною в своєму улюбленому Таосі, штат Нью-Мексико. Історія може пам’ятати його видатними досягненнями за шість десятиліть державної служби.

Але для тих, хто знав його краще за все і чиї життя назавжди змінилися в результаті, ми пам’ятатимуть його непохитну любов до дружини Джойс, його сім’ї і друзям, а також цілісність, яку він привніс в життя, присвячену країні, – розповіли близькі екс-міністра.

Дональд Рамсфельд керував Пентагоном саме у той час, коли Сполучені Штати ввели війська в Ірак та Афганістан. Він зіграв ключову роль в ухваленні цього рішення.

Перший раз Рамсфельд очолив Міністерство оборони США при президентстві Джеральда Форда із 1975 до 1977 року, а другий – при адміністрації Джорджа Буша у 2001-2006 роках.

У 1970-ті роки Рамсфельд був наймолодшим міністром оборони в історії Сполучених Штатів Америки, а після повторного призначення став найстаршим.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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