У середу, 30 червня, у віці 88 років помер колишній міністр оборони США Дональд Рамсфельд. Про це американському агентству повідомили близькі Рамсфельда у Нью-Мексико.

Дональд Рамсфельд керував Пентагоном саме у той час, коли Сполучені Штати ввели війська в Ірак та Афганістан. Він зіграв ключову роль в ухваленні цього рішення.

Перший раз Рамсфельд очолив Міністерство оборони США при президентстві Джеральда Форда із 1975 до 1977 року, а другий – при адміністрації Джорджа Буша у 2001-2006 роках.

JUST IN: Former U.S. Secretary of Defense Donald Rumsfeld has died at 88, his family says pic.twitter.com/3Bts3bo2cv

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 30, 2021