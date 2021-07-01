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Анастасія Рогожінська |

У Туреччині жінка відсвяткувала 119-річчя: у чому секрет довголіття

Бабуся

У Туреччині місцева жителька Секер Арслан у 2021 році відсвяткувала 119-й день народження. Жінка відзначала свято у родинному колі.

За своє життя Арслан пережила Першу світову війну, розпад Османської імперії, проголошення Турецької республіки, пандемію іспанського грипу, Другу світову війну та пандемію коронавірусу.

Вона народилася 27 червня 1902 року. Однак для підтвердження свого віку жінка має лише посвідчення водія.

Таким чином 119-річна Секер претендує стати найстарішою жінкою планети. Вона може обігнати жительку Японії Кане Танака, яка народилася 2 січня 1903 року.

Секретом довголіття жінки, її рідні вважають, правильне харчування та натуральні продукти.

– У неї завжди є на столі масло, мед та сир. Раніше вона самостійно заквашувала йогурт. Щодня на сніданок з’їдає одне варене яйце, – ділиться старша дочка Арслан.

У Секер є шестеро дітей та 12 онуків. Вона живе з дочкою, зятем та двома онуками, і мріє про правнуків.

Джерело: Mirror

Фото: Depositphotos

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