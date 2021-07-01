У Туреччині місцева жителька Секер Арслан у 2021 році відсвяткувала 119-й день народження. Жінка відзначала свято у родинному колі.

За своє життя Арслан пережила Першу світову війну, розпад Османської імперії, проголошення Турецької республіки, пандемію іспанського грипу, Другу світову війну та пандемію коронавірусу.

Вона народилася 27 червня 1902 року. Однак для підтвердження свого віку жінка має лише посвідчення водія.

Amasya’da 120 yaşına giren Şeker Arslan, yeni yaşını sürpriz doğum günüyle kutladı. – İhlas Haber Ajansı https://t.co/jp1ODFFItM — Leman Ergöz (@LemanErgz1) June 27, 2021

Таким чином 119-річна Секер претендує стати найстарішою жінкою планети. Вона може обігнати жительку Японії Кане Танака, яка народилася 2 січня 1903 року.

Amasyalı Şeker Nine 120’nci yaşını kutladı. 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 6 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Arslan’ın annesinin de 110 yaşına kadar yaşadığı öğrenildi pic.twitter.com/fs0NKtkZAs — Medyanın51Tonu (@medyanin51tonu) June 27, 2021

Секретом довголіття жінки, її рідні вважають, правильне харчування та натуральні продукти.

– У неї завжди є на столі масло, мед та сир. Раніше вона самостійно заквашувала йогурт. Щодня на сніданок з’їдає одне варене яйце, – ділиться старша дочка Арслан.

У Секер є шестеро дітей та 12 онуків. Вона живе з дочкою, зятем та двома онуками, і мріє про правнуків.