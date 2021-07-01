Спецпредставник генсека НАТО у питаннях країн Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай звинуватив Росію в продовженні дестабілізації в Чорноморському регіоні і запевнив, що Альянс і надалі підтримуватиме союзників та партнерів.

Про це він заявив під час візиту в Тбілісі, коментуючи грузинському Першому каналу інцидент в Чорному морі з британським есмінцем Defender.

За його словами, Велика Британія надала НАТО повну інформацію про інцидент.

– Defender потім прибув до Грузії. Тому це спільне зобов’язання союзників забезпечити безпеку Чорного моря і відданість цим принципам, що важливо для цього регіону, – зазначив він.

За його словами, у Альянсу тверда позиція, якщо це стосується свободи судноплавства і факту, “що Крим – це Україна, а не Росія”.

– Під час цього інциденту союзники Альянсу проявили твердість у захисті перерахованих мною принципів, – сказав представник НАТО.

Аппатурай додав, що Росія повинна усвідомити – НАТО збереже своє представництво в Чорному морі для підтримки союзників і партнерів.

У Чорному морі 23 червня стався інцидент з есмінцем HMS Defender. У Міноборони РФ заявили, що корабель здійснив попереджувальний постріл, а літак Су-24М скинув авіаційні бомби нібито через порушення кордону.

Водночас у Міністерстві оборони Британії спростували обстріл. Згідно із заявою, HMS Defender здійснював мирний прохід через територіальні води України.

Джерело: 1tv.ge