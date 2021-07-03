Активно працюємо над цим: Мінфін Німеччини про збереження транзиту газу через Україну

Німеччина активно працює над тим, щоб зберегти транзит газу з Росії через Україну в країни ЄС. Про це повідомив міністр фінансів країни Олаф Шольц.

– Ми працюємо дуже активно, щоб бути впевненими, що договір про газовий транзит між Україною і Росією буде продовжений. Ми відчуваємо відповідальність за транзит газу через Україну і в майбутньому, в найближчі десятиліття, а не тільки в наступні два-три роки, – зазначив він.

Зараз позиція Німеччини полягає у тому, що газопровід Північний потік-2 повинен бути добудований, але транзит блакитного палива через Україну необхідно зберегти.

За словами Олафа Шольца, чинний договір діє щонайменше до 2024 року. Хоча він передбачає, що сторони перевірять можливість продовження дії документу до 2034 року.

Зі свого боку міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Німеччина робить усе можливе, щоб Україна не зазнала збитків від введення в експлуатацію Північного потоку-2.

Джерело: Bloomberg TV