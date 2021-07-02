Пандемія Covid-19 призвела до активного поширення світом торгівлі людьми і створила для цього явища ідеальні умови.

Сполучені Штати Америки створили список, що налічує 19 держав, ситуацію у яких США вважають особливо небезпечною.

У Держдепартаменті США з питань економіки вважають, що глобальна пандемія дала можливість торгівцям людьми скористатись економічно-вразливим становищем громадян.

У звіті, який оприлюднив Держдеп, йдеться про випадки, коли дітей із сімей з низьким достатком вербували для важкої роботи, а деякі батьки самі продавали своїх дітей злочинцям.

У таких країна, як Індія та Непал молоді жінки із бідних сіл вимушено виходили заміж, щоб допомогти прогодуватись своїй родині. В Гаїті та Нігерії бандити змушували внутрішньо переміщених осіб, із таборів для біженців, надавати платні сексуальні послуги.

У розвинутих країнах, таких як США та Велика Британія, також були зафіксовані випадки торгівлі людьми. Наприклад домовласники змушували людей, які через пандемію втратили дохід і не могли сплачувати за оренду, до статевих актів.

До чорного списку США потрапили 19 країн, які недостатньо борються із торгівлею людьми і не відповідають жодним нормам.

Наразі список виглядає так:

Гвінея-Бісау;

Малайзія;

Афганістан;

Алжир;

Бірма;

Китай;

Коморські острови;

Північна Корея;

Куба;

Іран;

Нікарагуа;

Росія;

Південний Судан;

Сирія;

Туркменістан;

Венесуела.

Потрапляння до цього списку може загрожувати санкціями або припиненням надання допомоги від США.

Джерело: Держдепартамент США