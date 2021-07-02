Пандемія Covid-19 призвела до активного поширення світом торгівлі людьми і створила для цього явища ідеальні умови.
Сполучені Штати Америки створили список, що налічує 19 держав, ситуацію у яких США вважають особливо небезпечною.
У Держдепартаменті США з питань економіки вважають, що глобальна пандемія дала можливість торгівцям людьми скористатись економічно-вразливим становищем громадян.
У звіті, який оприлюднив Держдеп, йдеться про випадки, коли дітей із сімей з низьким достатком вербували для важкої роботи, а деякі батьки самі продавали своїх дітей злочинцям.
У таких країна, як Індія та Непал молоді жінки із бідних сіл вимушено виходили заміж, щоб допомогти прогодуватись своїй родині. В Гаїті та Нігерії бандити змушували внутрішньо переміщених осіб, із таборів для біженців, надавати платні сексуальні послуги.
У розвинутих країнах, таких як США та Велика Британія, також були зафіксовані випадки торгівлі людьми. Наприклад домовласники змушували людей, які через пандемію втратили дохід і не могли сплачувати за оренду, до статевих актів.
До чорного списку США потрапили 19 країн, які недостатньо борються із торгівлею людьми і не відповідають жодним нормам.
Наразі список виглядає так:
- Гвінея-Бісау;
- Малайзія;
- Афганістан;
- Алжир;
- Бірма;
- Китай;
- Коморські острови;
- Північна Корея;
- Куба;
- Іран;
- Нікарагуа;
- Росія;
- Південний Судан;
- Сирія;
- Туркменістан;
- Венесуела.
Потрапляння до цього списку може загрожувати санкціями або припиненням надання допомоги від США.
Джерело: Держдепартамент США