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Софія Зінов'єва |

Через пандемію у світі поширюється торгівля людьми – чорний список небезпечних країн

Через пандемію у світі поширюється торгівля людьми – чорний список небезпечних країн

Пандемія Covid-19 призвела до активного поширення світом торгівлі людьми і створила для цього явища ідеальні умови.

Сполучені Штати Америки створили список, що налічує 19 держав, ситуацію у яких США вважають особливо небезпечною.

У Держдепартаменті США з питань економіки вважають, що глобальна пандемія дала можливість торгівцям людьми скористатись економічно-вразливим становищем громадян.

У звіті, який оприлюднив Держдеп, йдеться про випадки, коли дітей із сімей з низьким достатком вербували для важкої роботи, а деякі батьки самі продавали своїх дітей злочинцям.

У таких країна, як Індія та Непал молоді жінки із бідних сіл вимушено виходили заміж, щоб допомогти прогодуватись своїй родині. В Гаїті та Нігерії бандити змушували внутрішньо переміщених осіб, із таборів для біженців, надавати платні сексуальні послуги.

У розвинутих країнах, таких як США та Велика Британія, також були зафіксовані випадки торгівлі людьми. Наприклад домовласники змушували людей, які через пандемію втратили дохід і не могли сплачувати за оренду, до статевих актів.

До чорного списку США потрапили 19 країн, які недостатньо борються із торгівлею людьми і не відповідають жодним нормам.

Наразі список виглядає так: 

  • Гвінея-Бісау;
  • Малайзія;
  • Афганістан;
  • Алжир;
  • Бірма;
  • Китай;
  • Коморські острови;
  • Північна Корея;
  • Куба;
  • Іран;
  • Нікарагуа; 
  • Росія;
  • Південний Судан;
  • Сирія;
  • Туркменістан;
  • Венесуела.

Потрапляння до цього списку може загрожувати санкціями або припиненням надання допомоги від США.

Джерело: Держдепартамент США

Фото: Depositphotos

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