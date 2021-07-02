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Валентина Летяк |

Літаки Ізраїлю атакували військовий завод в секторі Гази

Израиль - Сектор Газа

Літаки ВПС Ізралія вночі 2 липня бомбардували завод з виробництва зброї ХАМАС у секторі Гази – у відповідь на нову хвилю підпалів повітряних куль, запущених на територію країни з прибережного анклаву.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що цей завод бойовики ХАМАС використовували для розробки і виготовлення зброї.

Ізраїльські військові заявили, що будуть рішуче реагувати на всі спроби терору з боку сектора Гази.

Інформація щодо руйнувань і жертв внаслідок бомбардування поки не надходила.

 

Перед цим у четвер запущені з сектора Гази запальні кулі спричинили чотири пожежі поблизу ізраїльських міст уздовж південного кордону.

Більшість пожеж були невеликими, їх вдалося швидко ліквідувати, перш ніж було завдано значної шкоди.

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Джерело: Times of Israel

Фото: Getty Images

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