Літаки Ізраїлю атакували військовий завод в секторі Гази

Літаки ВПС Ізралія вночі 2 липня бомбардували завод з виробництва зброї ХАМАС у секторі Гази – у відповідь на нову хвилю підпалів повітряних куль, запущених на територію країни з прибережного анклаву.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що цей завод бойовики ХАМАС використовували для розробки і виготовлення зброї.

Ізраїльські військові заявили, що будуть рішуче реагувати на всі спроби терору з боку сектора Гази.

Інформація щодо руйнувань і жертв внаслідок бомбардування поки не надходила.

מטוסי קרב תקפו הלילה אתר ייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס. הרכיבים שנתקפו שימשו את חמאס למחקר ופיתוח נשק. התקיפה בוצעה בתגובה להפרחת בלוני התבערה לשטח ישראל. צה”ל יגיב בתקיפות כנגד נסיונות טרור מרצועת עזה pic.twitter.com/dWDijVMOlg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 1, 2021

Перед цим у четвер запущені з сектора Гази запальні кулі спричинили чотири пожежі поблизу ізраїльських міст уздовж південного кордону.

Більшість пожеж були невеликими, їх вдалося швидко ліквідувати, перш ніж було завдано значної шкоди.

Джерело: Times of Israel