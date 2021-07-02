Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Абрамова Юлія |

США передали Афганістану авіабазу Баграм – більшість американських військових покинули країну

США передали Афганістану авіабазу Баграм – більшість американських військових покинули країну

Американські військові передали афганській стороні найбільшу авіабазу Баграм. Це означає, що більшість з 2,5-3,5 тис. американських військових покинули Афганістан.

Війська США використовували базу Баграм, розташовану в 60 км від Кабула, на протязі майже двох десятиліть.

Напередодні в.о. міністра оборони Афганістану Бісміллах Мухаммад в ході телефонної розмови з главою Пентагону Ллойдом Остіном обговорив стратегічне і військове співробітництво між двома країнами.

– Міністр оборони США високо оцінив активну і помітну роль афганських сил оборони і безпеки в боротьбі з тероризмом, зазначивши, що США віддані довгострокового співробітництва з афганськими силами оборони і безпеки в областях фінансування, обладнання та професійної підготовки, – повідомив прес-центр оборонного відомства Афганістану.

Мухаммад подякував Сполученим Штатам за їх постійну співпрацю з народом і урядом Афганістану в фінансуванні, оснащенні та навчанні сил оборони і безпеки, особливо у збільшенні кількості літаків афганських ВПС.

Читайте
Україна вивела своїх військових з Афганістану

Напередодні США виводили восьми батарей ракетної системи Patriot із Іраку, Кувейту, Йорданії та Саудівської Аравії.

Джерело:  TOLOnews 

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка