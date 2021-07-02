Американські військові передали афганській стороні найбільшу авіабазу Баграм. Це означає, що більшість з 2,5-3,5 тис. американських військових покинули Афганістан.

Війська США використовували базу Баграм, розташовану в 60 км від Кабула, на протязі майже двох десятиліть.

Напередодні в.о. міністра оборони Афганістану Бісміллах Мухаммад в ході телефонної розмови з главою Пентагону Ллойдом Остіном обговорив стратегічне і військове співробітництво між двома країнами.

– Міністр оборони США високо оцінив активну і помітну роль афганських сил оборони і безпеки в боротьбі з тероризмом, зазначивши, що США віддані довгострокового співробітництва з афганськими силами оборони і безпеки в областях фінансування, обладнання та професійної підготовки, – повідомив прес-центр оборонного відомства Афганістану.

Мухаммад подякував Сполученим Штатам за їх постійну співпрацю з народом і урядом Афганістану в фінансуванні, оснащенні та навчанні сил оборони і безпеки, особливо у збільшенні кількості літаків афганських ВПС.

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Напередодні США виводили восьми батарей ракетної системи Patriot із Іраку, Кувейту, Йорданії та Саудівської Аравії.

Джерело: TOLOnews