У Флориді призупинили пошуки людей під завалами будинку – причина

У штаті Флорида в США тимчасово припинили пошукові роботи людей під уламками будинку, який обвалився у місті Серфсайд.

Про це повідомила голова округу Маямі-Дейд, у якому і розташовується містечко, Даніелла Лівайн Кава.

Чиновниця зазначила, що пошуки припинили через “структурні проблеми”, а саме через небезпеку від нестійких конструкцій будівлі.

За словами Кави, пошукові та рятувальні роботи проводитимуть тільки у тих місцях і в тих випадках, коли це буде визнано достатньо безпечним.

Вона також повідомила, що влада готується до можливого знесення вежі кондомініуму.

Обвал будинку в США

24 червня неподалік Маямі обвалилася 12-поверхова будівля. Причини катастрофи досі достеменно не відомі.

Станом на 25 червня зниклими вважають понад 150 осіб, 120 людей знайшли одразу у задовільному стані.

Відомо також про щонайменше чотирьох загиблих, тіла яких дістали з під завалу тієї ж ночі.

У зв’язку із трагічною подією президент країни Джо Байден оголосив у штаті Флорида режим надзвичайної ситуації.

Більше про обвал будинку в Серфсайді, в нашому матеріалі.