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Абрамова Юлія |

Біля узбережжя Тунісу потонули 43 мігранта

Біля узбережжя Тунісу потонули 43 мігранта

В аварії судна неподалік від узбережжя Тунісу, під час переїзду з Лівії до Італії потонули щонайменше 43 мігранта.

Згідно з даними гуманітарної організації, човен з мігрантами вирушив із Зувара на північно-західному узбережжі Лівії.

Плавзасіб перевозив мігрантів з Єгипту, Судану, Еритреї та Бангладеш.

Про трагедію повідомили в Туніській філії Червоного Півмісяця.

Із затонулого судна вдалося врятувати близько 84 осіб.

Новий додаток прикордонно-митної служби США

У червні прикордонно-митна служба США почала використовувати додаток для збору й зберігання даних про біженців з Мексики до того, як вони перетнуть кордон.

Програма використовує технологію розпізнавання осіб, геолокації й хмарних обчислень.

Дані мексиканців, які шукають притулку, міжнародні та неурядові організації надсилають прикордонникам через програму. Останні перевіряють інформацію й вирішують, чи допускати громадянина Мексики до США.

Джерело: Sky News

Фото: Alexander Koerner/Getty Images

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