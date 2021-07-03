Хакери вивели з ладу найбільшу мережу супермаркетів Швеції

Хакери атакували одну з найбільших мереж супермаркетів Швеції.

Компанія змушена була тимчасово закрити близько 800 магазинів по всій країні після того, як через кібератаку було заблоковано доступ до кас супермаркетів.

– Зараз багато наших магазинів тимчасово закриті… Один з наших постачальників піддався ІТ-атаці, тому касові апарати не працюють. Ми шкодуємо про це і робимо все, щоб невдовзі знову відкритися, – йдеться в заяві Coop Sweden.

Coop Sweden не назвала субпідрядника і не розкрила методи злому, використані проти неї.

Кібератаки на Польщу

Польській уряд пов’язує нещодавні кібератаки на електронні пошти та акаунти політиків та урядовців із російськими спецслужбами.

16 червня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до голови Сейму із проханням скликати позачергове засідання через кібератаку на особисті дані польських чиновників.

Зокрема хакери зламали пошту керівника канцелярії прем’єр-міністра Міхала Дворчіка та оприлюднили листи у мережі, частина з яких є фейковими і сфабрикованими.

Джерело: Coop Sweden