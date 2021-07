В Євросоюзі заборонили використання одноразових пластикових виробів

В ЄС із 3 липня заборонили використання деяких видів пластикової продукції.

Директива про пластик одноразового використання встановлює суворі правила і покликана зменшити кількість продукції і упаковки, які входять в десятку найпопулярніших предметів, що забруднюють пляжі Європи.

В регіонах, де альтернативні варіанти легко застосовні і доступними за ціною, одноразові пластмасові вироби будуть заборонені зовсім. Використання інші продуктів буде обмежена за допомогою дизайну, маркування та зобов’язань по очищенню тим, хто їх виробляє.

Про заборону пластика в ЄС домовилися ще в 2019 році, і держави-члени ЄС мали два роки, щоб ввести його в своє національне законодавство.

Today is the day!

Europe ???????? waves goodbye ???????? to:

Single-use plastic plates, cutlery, straws, balloon sticks & cotton buds

cups, food & beverage containers made of expanded polystyrene &

all products made of oxo-degradable plastic!https://t.co/f99kg4HwHt#EUGreenDeal pic.twitter.com/gQ8CYmNH9B

— Virginijus Sinkevičius (@VSinkevicius) July 3, 2021