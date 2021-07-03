В Євросоюзі заборонили використання одноразових пластикових виробів

В ЄС із 3 липня заборонили використання деяких видів пластикової продукції.
Директива про пластик одноразового використання встановлює суворі правила і покликана зменшити кількість продукції і упаковки, які входять в десятку найпопулярніших предметів, що забруднюють пляжі Європи.
В регіонах, де альтернативні варіанти легко застосовні і доступними за ціною, одноразові пластмасові вироби будуть заборонені зовсім. Використання інші продуктів буде обмежена за допомогою дизайну, маркування та зобов’язань по очищенню тим, хто їх виробляє.
– Європа прощається з одноразовими пластиковими тарілками, столовим приладдям, соломинками, паличками для повітряних куль і ватяними паличками, контейнерами для їжі і напоїв з пінополістиролу, – написав у своєму мікроблозі в Twitter єврокомісар з навколишнього середовища Віргініюс Сінкявічюс.
Про заборону пластика в ЄС домовилися ще в 2019 році, і держави-члени ЄС мали два роки, щоб ввести його в своє національне законодавство.
Today is the day!
Europe ???????? waves goodbye ???????? to:
Single-use plastic plates, cutlery, straws, balloon sticks & cotton buds
cups, food & beverage containers made of expanded polystyrene &
all products made of oxo-degradable plastic!https://t.co/f99kg4HwHt#EUGreenDeal pic.twitter.com/gQ8CYmNH9B
— Virginijus Sinkevičius (@VSinkevicius) July 3, 2021
Директива ЄС передбачає, що в найближчі кілька років вступлять в силу інші необхідні обмеження.
Про заборону пластика в ЄС домовилися ще у 2019 році, і держави-члени ЄС мали два роки, щоб ввести його у своє національне законодавство.
З 3 липня заборонені одноразові пластикові вироби:
- ватні палички,
- столові прилади,
- тарілки,
- мішалки,
- палички для їжі,
- соломинки,
- пінополістирол для одноразового використання контейнерів для їжі і напоїв,
- всі вироби з пластичної оксидно-руйнівної продукції.
Джерело: Ec.europa.eu