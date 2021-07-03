Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Абрамова Юлія |

В Євросоюзі заборонили використання одноразових пластикових виробів

пластик

В ЄС із 3 липня заборонили використання деяких видів пластикової продукції.

Директива про пластик одноразового використання встановлює суворі правила і покликана зменшити кількість продукції і упаковки, які входять в десятку найпопулярніших предметів, що забруднюють пляжі Європи.

В регіонах, де альтернативні варіанти легко застосовні і доступними за ціною, одноразові пластмасові вироби будуть заборонені зовсім. Використання інші продуктів буде обмежена за допомогою дизайну, маркування та зобов’язань по очищенню тим, хто їх виробляє.

– Європа прощається з одноразовими пластиковими тарілками, столовим приладдям, соломинками, паличками для повітряних куль і ватяними паличками, контейнерами для їжі і напоїв з пінополістиролу, – написав у своєму мікроблозі в Twitter єврокомісар з навколишнього середовища Віргініюс Сінкявічюс.

Про заборону пластика в ЄС домовилися ще в 2019 році, і держави-члени ЄС мали два роки, щоб ввести його в своє національне законодавство.

Директива ЄС передбачає, що в найближчі кілька років вступлять в силу інші необхідні обмеження.

Про заборону пластика в ЄС домовилися ще у 2019 році, і держави-члени ЄС мали два роки, щоб ввести його у своє національне законодавство.

З 3 липня заборонені одноразові пластикові вироби:

  • ватні палички,
  • столові прилади,
  • тарілки,
  • мішалки,
  • палички для їжі,
  • соломинки,
  • пінополістирол для одноразового використання контейнерів для їжі і напоїв,
  • всі вироби з пластичної оксидно-руйнівної продукції.

Джерело: Ec.europa.eu

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка