На Кіпрі вирують лісові пожежі

Найсильніші лісові пожежі вирують на Кіпрі, влада країни назвала їх наймасштабнішими в історії і звернулася до міжнародного співтовариства по допомогу.

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс подякував Греції і Ізраїль, які пообіцяли вислати пожежні літаки, також літаки направить Італія.

В Єврокомісії повідомляють, що розробляють план допомоги Кіпру, в тому числі можливість направити пожежні літаки.

На тлі посилення вітру вогонь розповсюджується на півдні Кіпру в районі Лімасола. Вже довелося евакуювати кілька сіл. Пошкоджено десятки будинків, інформації про жертви не надходило.

Уже тиждень на Кіпрі коштує спека до 40°C. Експерти попереджають, що зі зміною клімату екстремальні температурні рекорди будуть відбуватися все частіше.

Зараз пожежники намагаються не допустити переходу вогню в гірські район країни і ліс Махарес.

Джерело: ВВС