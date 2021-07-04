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Факти / Світ / Світові новини
Абрамова Юлія |

На Кіпрі вирують лісові пожежі

Вогонь, огонь, пожар, пожежа

Найсильніші лісові пожежі вирують на Кіпрі, влада країни назвала їх наймасштабнішими в історії і звернулася до міжнародного співтовариства по допомогу.

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс подякував Греції і Ізраїль, які пообіцяли вислати пожежні літаки, також літаки направить Італія.

В Єврокомісії повідомляють, що розробляють план допомоги Кіпру, в тому числі можливість направити пожежні літаки.

На тлі посилення вітру вогонь розповсюджується на півдні Кіпру в районі Лімасола. Вже довелося евакуювати кілька сіл. Пошкоджено десятки будинків, інформації про жертви не надходило.

Уже тиждень на Кіпрі коштує спека до 40°C. Експерти попереджають, що зі зміною клімату екстремальні температурні рекорди будуть відбуватися все частіше.

Зараз пожежники намагаються не допустити переходу вогню в гірські район країни і ліс Махарес.

Джерело: ВВС

Фото: Pixabay

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