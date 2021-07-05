Ми підтримуватимемо Україну в її вступі до ЄС і НАТО – МЗС Греції

Курс України на членство у Європейському Союзі і НАТО підтримує ще одна країна-учасниця ЄС – Греція.

Про це повідомив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас під час прес-конференції у Києві, зазначивши, що його країна докладає зусиль задля дотримання заходів безпеки щодо України у Чорному морі.

– Ми підтримуватимемо Україну в її вступі до Європейського Союзу і НАТО. Ми можемо стати ідеальним союзником України в ЄС і зацікавлені в розвитку відносин, оскільки Україна – це частина Європи, – заявив він.

На думку грецького дипломата, наразі Україні варто було б більше використовувати положення Угоди про асоціацію з ЄС. Він також запевнив, що Греція підтримує Україну на шляху реформування відповідно до стандартів НАТО.

Днями заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач запевнив, що Україна робить усе можливе для вступу в Альянс і обов’язково вступить до НАТО з часом.

За його словами, вступ України до НАТО стоїть на порядку денному з 1998 року, тому це лише питання часу.