Ми підтримуватимемо Україну в її вступі до ЄС і НАТО – МЗС Греції

Курс України на членство у Європейському Союзі і НАТО підтримує ще одна країна-учасниця ЄС – Греція.
Про це повідомив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас під час прес-конференції у Києві, зазначивши, що його країна докладає зусиль задля дотримання заходів безпеки щодо України у Чорному морі.
– Ми підтримуватимемо Україну в її вступі до Європейського Союзу і НАТО. Ми можемо стати ідеальним союзником України в ЄС і зацікавлені в розвитку відносин, оскільки Україна – це частина Європи, – заявив він.
На думку грецького дипломата, наразі Україні варто було б більше використовувати положення Угоди про асоціацію з ЄС. Він також запевнив, що Греція підтримує Україну на шляху реформування відповідно до стандартів НАТО.
Днями заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач запевнив, що Україна робить усе можливе для вступу в Альянс і обов’язково вступить до НАТО з часом.
За його словами, вступ України до НАТО стоїть на порядку денному з 1998 року, тому це лише питання часу.