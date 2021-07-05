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Наташа Тарчевська |

У Мексиці сталася стрілянина на стадіоні під час футбольного матчу, є загиблі

Полиция Мексики

В мексиканському штаті Морелос внаслідок стрілянини на футбольному стадіоні загинуло чотири вболівальники, ще трьох терміново госпіталізували, їхній стан оцінюють як критичний.

Інцидент стався у місті Куернавака: любительський матч проходив на полі спортивного комплексу Флорес Магон.

Як розповіли місцевим журналістам очевидці стрілянини, група озброєних людей увірвалася на футбольне поле прямо під час гри, відкривши вогонь по трибунах.

Вже за декілька хвилин після цього чоловіки покинули спорткомплекс на позашляховику і двох мотоциклах.

Поліцейські штату вже розпочали пошук зловмисників, причетних до стрілянини. За даними ЗМІ, у тому районі, де знаходиться стадіон, вже декілька років поспіль фіксують високий рівень злочинності.

Джерело: La Silla Rota

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