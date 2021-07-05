Папа Римський Франциск переніс планову операцію на кишківнику після того, як його госпіталізували 4 липня. У Ватикані розповіли, як він себе почуває після операції.

Як повідомили в прес-службі Святого Престолу, 84-річний Папа Римський “добре відреагував” на заплановану операцію.

– Святіший Отець добре відреагував на операцію, проведену під загальним наркозом, – зазначили у Ватикані, не уточнивши, як довго він залишатиметься в лікарні.

Операцію провели в клініці Агостіно Джемеллі. Головним хірургом понтифіка був доктор Серджіо Альфьери, директор відділення хірургії травної системи Джемеллі. Також на операції був присутній офіційний лікар Папи Франциска.

Нагадаємо, хронічна хвороба змусила Папу Римського пропустити церковну службу на Новий рік. 1 січня 2021 року він з’явився на публіці, але під час свого звернення не згадав про свій стан здоров’я.