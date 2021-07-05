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Тетяна Забожко |

У Японії після зсуву ґрунту не можуть знайти 113 людей

Оползень

У японській префектурі Сідзуока тривають пошуки 113 людей, які зникли після зсуву ґрунту в Атамі 3 липня.

За останніми даними, загинуло щонайменше троє людей та знищено 130 будинків.

Вдалося врятувати 23 осіб, серед них – один постраждалий. Понад 550 жителів міста знайшли прихисток у місцевих готелях.

На соціальній медіа-платформі в Twitter люди публікують інформацію про зниклих родичів.

Місцева влада закрила 11 початкових та середніх шкіл і чотири дитячі садки, тому що ймовірність сильного дощу та селевих сходжень залишається.

3 липня на місто Атамі в японській префектурі Сідзуока зійшов селевий потік. 10 тис. куб. м ґрунту потрапило до річки, після чого цю субстанцію віднесло на відстань два кілометри.

На місце трагедії відправили бригади аварійного реагування Армії самооборони Японії та понад 100 правоохоронців.

Прем’єр-міністр країни Йосіхіде Суга скликав оперативну групу для реагування на надзвичайні ситуації.

Джерело: Kyodo News

Фото: Depositphotos

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