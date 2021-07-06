Наймасштабніше у світі випробування чотириденного робочого тижня та скорочення робочого часу в Ісландії мало успіх. Тепер експеримент проведуть у Великій Британії.

Дослідження тривало протягом п’яти років і охопило понад 2500 людей, або 1% усіх працівників країни.

Перше дослідження скороченого робочого тижня організувала міськрада столиці Ісландії.

Протягом 2014-2019 років соціальні працівники та вихователі працювали 35 годин на тиждень замість 40.

Друге дослідження, організоване вже урядом Ісландії, охопило 440 держслужбовців.

Серед людей були й ті, хто мав офісний графік, і ті, у кого робочі години могли змінюватися. Їм також урізали робочий час. В обох випадках працівникам залишали їхню зарплатню.

У жодному з випадків скорочення робочого тижня не призвело до падіння продуктивності чи овертаймів.

Учасники експерименту відчували більший стимул раціонально планувати свій час і покращувати робочу взаємодію.

Також працівники помітили покращення самопочуття: вони рідше відчували стрес та вигоряння і частіше почувалися щасливими й позитивними. Вивільнений час вони витрачали на заняття спортом і соціалізацію.

Дослідники мозкових центрів Autonomy у Британії та Асоціації збалансованої демократії в Ісландії заявили, що обидва дослідження чотириденного робочого тижня показали шалений успіх цієї ідеї.

– Це свідчить, що сфера державних послуг має всі шанси стати першопрохідцем ідеї скорочення робочого часу. Й інші уряди можуть повчитися цьому, — говорить керівник досліджень Autonomy Вілл Строндж.

Однією з причин цього є також потужність профспілкового руху в Ісландії, який домігся скорочення робочого часу для 86% працівників у країні. У середньому ісландець працює 1 435 годин на рік — це 10-те місце з кінця за кількістю проведеного за роботою часу серед країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку.

Ісландія — не єдина країна, де ідея чотириденного робочого тижня обговорюється на урядовому рівні. В Іспанії з осені 2021 року має розпочатися відповідний трирічний проект, на який влада виділить 50 мільйонів євро фінансування.

Експеримент повторять у Великій Британії. І хоча існують побоювання, що скорочення робочого часу може призвести до зменшення продуктивності, результати досліджень у Новій Зеландії та Ісландії доводять інше.

Приміром, експеримент із чотириденним робочим тижнем, запроваджений компанією Perpetual Guardian у Новій Зеландії, де заробітну плату залишили незмінною, показав те, що співробітники почали менше нервувати, продуктивність їхньої праці зросла, а витрати компанії на електроенергію скоротилися.

Щоправда, деякі співробітники скаржилися на те, що у додатковий вихідний сумували за колегами та роботою. І все ж компанія вирішила запустити скорочений робочий тиждень.

Джерело: The Independent