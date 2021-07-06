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Тетяна Забожко |

Корабель SpaceX не може повернутись на Землю через погоду біля Флориди

Вантажний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX над Землею

Вантажний корабель Dragon компанії SpaceX вирушить із Міжнародної космічної станції не 6 липня, як було заплановано раніше, а 7 липня.

Причиною перенесення дати є прогнозовано екстремальна погода біля узбережжя Флориди.

– Корабель доставить на Землю результати досліджень МКС – від експериментів із сублімаційними матеріалами до аналізів, які можуть покращити лікування карієсу та запалення ясен, – йдеться в повідомленні NASA.

Виліт мали транслювати в прямому ефірі на ресурсах космічного агентства.

Однак вихідними стало відомо, що в Атлантичному океані сформувався ураган Ельза. За прогнозами він має дістатися Флориди 6 липня.

Вантажний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX зістикувався з Міжнародною космічною станцією 5 червня.

Космічний пристрій доставив на МКС обладнання та матеріали для наукових досліджень, які мав провести екіпаж станції.

Джерело: NASA, International Space Station

Фото: Depositphotos

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