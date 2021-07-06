Вантажний корабель Dragon компанії SpaceX вирушить із Міжнародної космічної станції не 6 липня, як було заплановано раніше, а 7 липня.
Причиною перенесення дати є прогнозовано екстремальна погода біля узбережжя Флориди.
– Корабель доставить на Землю результати досліджень МКС – від експериментів із сублімаційними матеріалами до аналізів, які можуть покращити лікування карієсу та запалення ясен, – йдеться в повідомленні NASA.
Виліт мали транслювати в прямому ефірі на ресурсах космічного агентства.
Однак вихідними стало відомо, що в Атлантичному океані сформувався ураган Ельза. За прогнозами він має дістатися Флориди 6 липня.
On July 7, @SpaceX‘s cargo Dragon departs from the @Space_Station. It’ll deliver a suite of @ISS_Research back to Earth, from experiments with freeze-drying materials to studies that could improve treatments for cavities and gingivitis: https://t.co/OXlneHaeJE pic.twitter.com/U2nEI8v0S9
— NASA (@NASA) July 5, 2021
The @SpaceX #CargoDragon undocking is now planned for no earlier than July 7 due to forecasted extreme weather off the coast of Florida. https://t.co/Q5IsEJTAzM
— International Space Station (@Space_Station) July 5, 2021
Вантажний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX зістикувався з Міжнародною космічною станцією 5 червня.
Космічний пристрій доставив на МКС обладнання та матеріали для наукових досліджень, які мав провести екіпаж станції.
Джерело: NASA, International Space Station