Вантажний корабель Dragon компанії SpaceX вирушить із Міжнародної космічної станції не 6 липня, як було заплановано раніше, а 7 липня.

Причиною перенесення дати є прогнозовано екстремальна погода біля узбережжя Флориди.

Виліт мали транслювати в прямому ефірі на ресурсах космічного агентства.

Однак вихідними стало відомо, що в Атлантичному океані сформувався ураган Ельза. За прогнозами він має дістатися Флориди 6 липня.

On July 7, @SpaceX‘s cargo Dragon departs from the @Space_Station. It’ll deliver a suite of @ISS_Research back to Earth, from experiments with freeze-drying materials to studies that could improve treatments for cavities and gingivitis: https://t.co/OXlneHaeJE pic.twitter.com/U2nEI8v0S9

— NASA (@NASA) July 5, 2021