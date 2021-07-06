В Австрії на 65-річного чоловіка напав півтораметровий пітон. Тварина вкусила пенсіонера під час ранкового відвідування туалету у власному будинку.

Рептилія пробралась до туалету каналізаційними трубами з квартири свого 24-річного господаря.

Як розповів сам постраждалий, він сидів на унітазі, коли відчув легкий укус. Тоді ж він подивився вниз та побачив в чаші унітазу велику змію.

Пенсіонер одразу викликав рятувальників, а ті у свою чергу – спеціалістів з вилову рептилій, які витягнули пітона з унітазу.

Також австрієць звернувся до медиків після інциденту, однак він дістав легкі тілесні травми.

Натомість господарю пітона загрожує звинувачення за підозрою в заподіянні тілесних ушкоджень з необережності. Окрім того, у його квартирі виявили ще 11 неотруйних змій і гекона.

Сітчастий пітон, який напав на чоловіка, був розміром 1,6 м. Такі змії водяться переважно в Південній і Південно-Східній Азії і вважаються найбільшими у світі.