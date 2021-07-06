Уряд Норвегії ухвалив рішення відкласти фінальний етап скасування карантиних обмежень та повернення до звичного ритму життя щонайменше до кінця липня – початку серпня.

Про це під час прес-конференції повідомила прем’єр-міністр країни Ерн Солберг.

– Є ризики, що штам Дельта викличе четверту хвилю інфекції, зокрема серед нещеплених осіб, а також тих, хто отримав лише одну дозу або належить до вразливих груп, – пояснила Солберг.

Загалом норвезька влада мала чотириступінчасту стратегію пом’якшення обмежень проти коронавірусу.

За словами Ерни, четверта фаза повинна була стати останнім етапом в плані уряду.

Однак влада все таки послабить деякі обмежувальні заходи. Зокрема, з 8 липня кількість людей, яких допускатимуть на масові заходи за наявності сертифіката про вакцинацію, буде збільшено з 5 до 7 тис.

Окрім того, скасують обмеження для громадян на прийом гостей після півночі.

Як зауважила Солберг, уряд вирішив почекати та подивитися, як штам Дельта впливає на ситуацію із зараженням.

Джерело: The Local