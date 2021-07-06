Північний потік-2 може стати пасткою: експерти про його використання у військових цілях

Низка експертів і НАТО дуже серйозно ставляться до припущення, чи використовуватиме РФ газопровід Північний потік-2 у військових цілях. А от уряд Німеччини закриває на це очі.

Про це повідомив Йоагім Краузе – директор Інституту політики безпеки при Кільському університеті.

Він зазначив: аргументи про те, що Північний потік-2 – це комерційний проект, спростовують у свої статті експерти з Центру глобалістики Михайло Гончар, Андрій Риженко і Богдан Устименко.

Вони припускають, що Росія використовує газопровід для встановлення підводного устаткування, що дасть можливість відстежувати всі військові судна НАТО в Балтійському морі і виявляти підводні човни. Це може підірвати перевагу Альянсу в морській сфері. Особливо постраждають німецькі підводні човни.

Військово-морські експерти в Німеччині і НАТО Північний потік-2 розглядають як гігантський ланцюг датчиків, які можуть бути використані у військових цілях і відіграти критичну роль в разі кризи.

Але Краузе звертає увагу на те, що потрібно перевірити, наскільки обґрунтовані підозри експертів. На його думку, слухання в німецькому бундестазі також мали б сенс.

Якщо цього не зробити, то Краузе не виключає, що Північний потік-2 може стати військовою пасткою.

Джерело: Neue Zürcher Zeitung