Кількість мігрантів із Білорусі в Литву перевищила тисячу осіб. За кілька днів кількість таких осіб зросла майже вдвічі.

Про це повідомив президент Литви Ґітанас Науседа, заявивши, що режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та ЄС.

– Мігранти, які перетинають кордон, – це інструмент політичних маніпуляцій, що використовується проти Литви та Євросоюзу, – зауважив політик.

На думку президента Литви, є прямий зв’язок між санкціями з боку ЄС проти Білорусі та діями, які режим Лукашенка здійснює зараз на кордонах.

За словами Науседи, наразі проблема посилюється, адже Литва стикається з міграційною кризою.

– Раніше було повідомлено про 600 незаконних мігрантів. Однак протягом кількох днів ситуація погіршилася. Зараз кількість нелегальних переходів кордону перевищила тисячу, – пояснив він.

Науседа закликав уряд Литви діяти негайно задля зміцнення зовнішнього кордону Євросоюзу.

Також він наголосив, що країни-члени ЄС не визнають легітимності режиму Білорусі.

Днями через наплив мігрантів з Білорусі Литва оголосила надзвичайний стан у країні на державному рівні.

Джерело: сайт ЄС