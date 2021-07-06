У Білорусі засудили очільника Белгазпромбанку та екс-кандитата в президенти Віктора Бабарика до 14 років в’язниці. Його звинувачують у нібито отриманні хабаря в особливо великому розмірі, а також у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.

Вирок оголосили Бабарику 6 липня на виїзному засіданні в суді Московського району Мінська.

Банкіра звинуватили в отриманні хабаря та легалізації коштів. Сам опозиціонер не визнав вину та назвав справу політично вмотивованою.

Водночас місцевий прокурор просив засудити Віктора до 15 років позбавлення волі.

За даними білоруських слідчих, із 2004 року Бабарико та його помічники систематично отримували хабарі.

Також правоохоронці вважають, що за 16 років топ-менеджери Белгазпромбанку отримали від корпоративних клієнтів понад $11,8 млн.

Окрім того, слідчі вважають, що Бабарико відмивав гроші, коли придбав у Мінську нерухомість на суму понад $394 тис.

У травні 2020-го Віктор Бабарико заявив, що балотуватиметься в президенти Білорусі. Тоді ж його вважали головним суперником Олександра Лукашенка серед опозиціонерів.

У червні минулого року в офісі Белгазпромбанку відбулися обшуки, а Бабарика затримали і відправили в СІЗО.

Джерело: Nexta

Фото: Віктор Бабарико