Влада міста Атамі в японській префектурі Сідзуока скоротила кількість зниклих після зсуву ґрунту людей до 24. Кількість загиблих, навпаки, зросла до чотирьох.

Пожежники, поліція та сили самооборони вивозять сміття та проводять обшуки в будинках, які затопило болотом, уже четверту добу.

Уранці 6 липня залізнична компанія центральної Японії після попередження про ймовірність нового зсуву припинила сполучення між містами Одавара (префектура Канагава) та Атамі.

572 людини розмістили в двох місцевих готелях та в початковій школі.

11 початкових та середніх шкіл та чотири дитячих садочки все ще не працюють.

3 липня на місто Атамі в японській префектурі Сідзуока зійшов селевий потік.

Наразі місцева влада висуває версію, що селеві сходження могли посилитися за рахунок 54 тис. куб. м ґрунту, розміщеного на схилі гори для будівельних робіт.

З урахуванням цього в річку потрапило близько 100 тис. куб. м, після чого цю субстанцію віднесло на відстань два кілометри.

Стихійне лихо зруйнувало 130 будинків, четверо людей загинули.

Джерело: Kyodo News