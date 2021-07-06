Влада міста Атамі в японській префектурі Сідзуока скоротила кількість зниклих після зсуву ґрунту людей до 24. Кількість загиблих, навпаки, зросла до чотирьох.
Пожежники, поліція та сили самооборони вивозять сміття та проводять обшуки в будинках, які затопило болотом, уже четверту добу.
Уранці 6 липня залізнична компанія центральної Японії після попередження про ймовірність нового зсуву припинила сполучення між містами Одавара (префектура Канагава) та Атамі.
572 людини розмістили в двох місцевих готелях та в початковій школі.
11 початкових та середніх шкіл та чотири дитячих садочки все ще не працюють.
3 липня на місто Атамі в японській префектурі Сідзуока зійшов селевий потік.
Наразі місцева влада висуває версію, що селеві сходження могли посилитися за рахунок 54 тис. куб. м ґрунту, розміщеного на схилі гори для будівельних робіт.
З урахуванням цього в річку потрапило близько 100 тис. куб. м, після чого цю субстанцію віднесло на відстань два кілометри.
Стихійне лихо зруйнувало 130 будинків, четверо людей загинули.
Джерело: Kyodo News