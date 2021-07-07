В Індії понад 2 тис. людей отримали фізрозчин замість вакцини від коронавірусу

У Індії декільком тисячам людей ввели фізрозчин, замість вакцини від коронавірусу.

За даними влади, інцидент стався внаслідок масштабної афери з продажу підроблених вакцин.

До оборудки були залучені навіть медичні працівники, загалом шахраї заробили приблизно $28 тис.

Несправжню вакцину вкололи 2,5 тис. громадян, у Мумбаї було проведено щонайменше 12 фальшивих компаній з вакцинації.

– Вони використовували лікарню, яка виробляла підроблені сертифікати, флакони, шприци, – розповів посадовець поліцейського управління Мумбаї Виша Тхакура.

Наразі заарештували вже 14 осіб, їх підозрюють не тільки у шахрайстві, а й у замаху на вбивство та злочинній змові.

У поліції повідомили, що перевіряють інших осіб на причетність до цього і проводять розслідування.

Зараз Індією активно шириться агресивний штам дельта, що ускладнює ситуацію і підвищує важливість вакцинації.

6 липня три випадки мутації Дельта були зафіксовані у Туреччині, детальніше про це на Фактах ICTV.