У Євросоюзі відреагували на винесення вироку голові Белгазпромбанку та колишньому кандидату в президенти Білорусі Віктору Бабарику і вимагають негайно звільнити політика.

У Службі зовнішнього зв’язку ЄС пригрозили режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенко новими санкціями і пообіцяли докласти зусиль для притягнення прибічників режиму до відповідальності за жорстокі репресії.

– ЄС готовий розглянути подальші заходи, – наголосили у зверненні.

Євросоюз вкотре звернувся до білоруської влади із вимогою звільнити усіх політичних в’язнів, журналістів та громадян, які відстоювали своє право жити в демократичній країні.

– Режим повинен покласти край репресіям і несправедливості, а також притягнути винних до відповідальності, – йдеться у заяві.

Вирок Віктору Барбарику

6 липня 2021 року у суді Московського району Мінська оголосили вирок колишньому кандидату в президенти та опоненту Олександра Лукашенка Віктору Бабарику.

Опозиціонера засудили до 14 років позбавлення волі за ніби-то отримання хабара в особливо великому розмірі та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Джерело: Служба зовнішнього зв’язку ЄС

Фото: Віктор Бабарико