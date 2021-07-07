Білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич вперше вийшов на зв’язок в соцмережах після свого затримання у Мінську. Опозиціонер на новій Twitter-сторінці виклав відеозвернення, в якому пообіцяв завжди бути на зв’язку.

– Привіт, друзі. Це мій новий Twitter. Потихеньку повертаюся до життя в інтернеті, – сказав Протасевич.

За словами журналіста, він тепер буде завжди на зв’язку. Тому кожен може в будь-який момент написати йому або що-небудь прокоментувати.

– Я постараюся максимально швидко на це відповісти, – додав він.

Привет, чат! Я снова с вами! Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? 🙂 pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Наразі Роман Протасевич перебуває під домашнім арештом.

За даними видання Tut.by, у Білорусі це означає ізоляцію від суспільства. Тому зазвичай в таких випадках обмежують спілкування, щоб уникнути обміну інформацією у кримінальній справі.

Затримання Романа Протасевича

У травні рейс Ryanair, який прямував за маршрутом Афіни – Вільнюс, здійснив примусову посадку в аеропорту Мінська через нібито замінування літака.

Серед пасажирів рейсу був опозиціонер та засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич зі своєю дівчиною Софією Сапегою.

Після посадки літака, їх одразу заарештували, а 3 червня Роман дав нібито добровільне інтерв’ю білоруському телеканалу, в якому заявив, зокрема про повагу до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

25 червня батьки затриманих повідомили, що Романа та Софію перевели під домашній арешт зі слідчого ізолятора.

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Джерело: Tut.by