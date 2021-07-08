Трамп готує колективний позов проти Facebook, Twitter і Google

45-й президент США Дональд Трамп готує масштабний позов проти корпорацій Facebook, Twitter і Google.

Про це політик заявив під час виступу у своєму гольф-клубі 7 липня.

Колективний позов проти великих технологічних гігантів Facebook, Google і Twitter також стосуватиметься їхніх генеральних директорів Марка Цукерберга, Сундара Пічая і Джека Дорсі.

– Ми вимагаємо припинити заборону на тіньові блокування користувачів, припинити замовчування і так звану cancell culture (культура “скасування” – Ред.), які ви так добре знаєте, – заявив Дональд Трамп.

Представники керівництва Facebook, Twitter і Google поки не коментували майбутні судові розгляди.

Блокування офіційних сторінок Трампа

Через два дні після заворушень в будівлі Конгресу США офіційна сторінка президента Дональда Трампа в Twitter була заблокована.

Керівництво соцмережі пояснило такий безпрецедентний крок “закликами до насильства”, що спровокували сутички у Вашингтоні напередодні інавгурації президента.

Зазначимо, що ці ж звинувачення стали приводом до оголошення імпічменту Дональду Трампу, який провалився після того, як сенатори підтримали позицію президента.

Водночас Facebook також заблокував сторінки Трампа на своїх платформах.

Спочатку така санкція мала діяти до кінця його президенства, але потім Наглядова рада корпорації вирішила, що відновить доступ до сторінок Дональда Трампа не раніше 2023 року.

Після таких заяв Трамп звинуватив Facebook в “цензурі і замовчуванні” своєї політичної діяльності.