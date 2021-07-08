Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Юлія Захарченко |

США запропонували Гаїті допомогу у сфері безпеки

США запропонували Гаїті допомогу у сфері безпеки

Сполучені Штати Америки готові надати допомогу у сфері безпеки Гаїті, де загинув президент держави під час нападу на його резиденцію у ніч на 7 липня.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена щодо вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Згідно з повідомленням, Сполучені Штати вражені тим, що сталося. США засуджують такі дії невідомого угруповання та бажають першій леді Гаїті Мартін Мойзе одужання.

США висловили співчуття народу Гаїті та наголосили, що готові допомогти державі у сфері безпеки.

Вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза сталося у ніч на 7 липня. Невідома група людей проникла у його будинок, де його застрелили.

Під час нападу також постраждала перша леді Мартін Мойзе – у неї вогнепальне поранення. Зараз вона перебуває у лікарні у важкому стані.

Після вбивства глави держави Гаїті у країні оголосили воєнний стан. Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Джозеф Клод закликав провести засідання РБ ООН.

Читайте
Автомати і тіло на землі: з'явилося відео з місця вбивства президента Гаїті

Джерело: White House

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка