Сполучені Штати Америки готові надати допомогу у сфері безпеки Гаїті, де загинув президент держави під час нападу на його резиденцію у ніч на 7 липня.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена щодо вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Згідно з повідомленням, Сполучені Штати вражені тим, що сталося. США засуджують такі дії невідомого угруповання та бажають першій леді Гаїті Мартін Мойзе одужання.

США висловили співчуття народу Гаїті та наголосили, що готові допомогти державі у сфері безпеки.

Вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза сталося у ніч на 7 липня. Невідома група людей проникла у його будинок, де його застрелили.

Під час нападу також постраждала перша леді Мартін Мойзе – у неї вогнепальне поранення. Зараз вона перебуває у лікарні у важкому стані.

Після вбивства глави держави Гаїті у країні оголосили воєнний стан. Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Джозеф Клод закликав провести засідання РБ ООН.