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Валентина Летяк |

Байден оголосив про остаточне виведення американських військових з Афганістану

Війська США в Афганістані

Останні американські військові залишать Афганістан 31 серпня. Президент США Джо Байден офіційно оголосив на брифінгу в Білому домі, що військова місія завершиться до початку осені.

– Коли я оголосив про наші скорочення у квітні, я сказав, що ми вийдемо до вересня і йдемо шляхом досягнення цієї мети. Наша військова місія в Афганістані завершиться 31 серпня. Виведення здійснюється безпечним і упорядкованим чином з приділенням першочергової уваги безпеці наших військ, – зазначив він.

Байден підкреслив, що США завершують найтривалішу війну і не збираються відправляти до Афганістану ще одне покоління американців.

За його словами, Сполучені Штати досягли головної мети, ліквідувавши Аль-Каїду і її лідера Усаму бен Ладена, а також послабили терористичну загрозу.

– Ми досягли цих цілей. Ось чому ми йдемо. Ми поїхали до Афганістану не для будівництва нації. І тільки афганський народ має право вирішувати своє майбутнє і те, як він хоче керувати своєю країною, – додав президент США.

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Байден нагадав, що разом з союзниками і партнерами по НАТО підготували і екіпірували 300 тис. військовослужбовців – співробітників Афганських національних сил безпеки.

Про початок виведення військ США з Афганістану президент Джо Байден оголосив у квітні.

Американські війська ввели до Афганістану в 2001 році після терактів 11 вересня.

Джерело: The White House

Фото: Getty Images

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