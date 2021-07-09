Із 16 липня всі громадяни Ізраїлю, які повертаються з-за кордону, зокрема перехворілі і вакциновані, обов’язково мають самоізолюватись на 24 години або до отримання результатів тесту на коронавірус.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також ізраїльтяни, які повертаються на батьківщину з країн, щодо яких зроблено серйозне попередження, мають піти на повний карантин.

До переліку країн, щодо яких зроблено серйозне попередження входять: ОАЕ, Сейшельські острови, Еквадор, Ефіопія, Болівія, Гватемала, Гондурас, Зімбабве, Замбія, Намібія, Парагвай, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Киргизстан, Туніс, Узбекистан, Аргентина, Білорусь, Бразилія, Південна Африка, Індія, Мексика та Росія.

Ці держави можуть потрапити до списку країн з підвищеним ризиком зараження у випадку погіршення ситуації з Covid-захворюваністю.

Якщо країни потраплять до цього списку, то громадянам Ізраїлю заборонять до них виїжджати.

Водночас ті особи, які приїжджають до Ізраїлю із вищезазначених країн, зокрема перехворілі та щепленні, повинні піти на карантин також.

Джерело: detaly.co.il