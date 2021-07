У п’ятницю ввечері у Польщу нагрянув сильний шторм. Через негоду постраждало троє дітей, а також пошкоджено понад 200 дахів місцевих будівель, серед яких церква.

Трьох малюків госпіталізували до лікувального закладу після шторму. Наразі дітям надають необхідну медичну допомогу.

The Sun disappeared and the Day Turns into a Scary Darkness! Terrible Storm Hits Krakow, Poland https://t.co/aGdMWs4VQF

— Christianhome11 (@zaheersahil) July 9, 2021