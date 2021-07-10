У п’ятницю ввечері у Польщу нагрянув сильний шторм. Через негоду постраждало троє дітей, а також пошкоджено понад 200 дахів місцевих будівель, серед яких церква.

Трьох малюків госпіталізували до лікувального закладу після шторму. Наразі дітям надають необхідну медичну допомогу.

The Sun disappeared and the Day Turns into a Scary Darkness! Terrible Storm Hits Krakow, Poland https://t.co/aGdMWs4VQF — Christianhome11 (@zaheersahil) July 9, 2021

Найбільше негода вирувала у Лодзинському та Сілезькому воєводстві. Через шторм пошкоджено близько 203 дахів житлових та господарських будівель.

Під час евакуації у Свентокшинському воєводстві одна дитина вивихнула ногу. Інший малюк зламав ногу через те, що йому на ногу впав невідомий предмет.

Наразі близько 15 рятувальних служб ліквідовують наслідки негоди. Синоптики прогнозують, що погана погода продовжиться у Польщі до кінця вихідних.

Like yesterday in Poland ????‍♂️ Total blackout, whole City lost energy cos of weird Storm. pic.twitter.com/oR4TKMJNFG — iWhale (@DoggyBoneT) July 9, 2021

Однак місцеві служби висувають припущення, що шторм в суботу та неділю буде набагато слабкіше, ніж у п’ятницю ввечері.

Джерело: PAP