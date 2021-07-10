Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Юлія Захарченко |

Поранені діти та пошкоджені дахи: у Польщі пройшов сильний шторм

Поранені діти та пошкоджені дахи: у Польщі пройшов сильний шторм

У п’ятницю ввечері у Польщу нагрянув сильний шторм. Через негоду постраждало троє дітей, а також пошкоджено понад 200 дахів місцевих будівель, серед яких церква.

Трьох малюків госпіталізували до лікувального закладу після шторму. Наразі дітям надають необхідну медичну допомогу.

Найбільше негода вирувала у Лодзинському та Сілезькому воєводстві. Через шторм пошкоджено близько 203 дахів житлових та господарських будівель.

Під час евакуації у Свентокшинському воєводстві одна дитина вивихнула ногу. Інший малюк зламав ногу через те, що йому на ногу впав невідомий предмет.

Наразі близько 15 рятувальних служб ліквідовують наслідки негоди. Синоптики прогнозують, що погана погода продовжиться у Польщі до кінця вихідних.

Однак місцеві служби висувають припущення, що шторм в суботу та неділю буде набагато слабкіше, ніж у п’ятницю ввечері.

Читайте
Будинки без дахів та обірвані дроти: на Польщу обрушилися смерч та град

Джерело: PAP

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка