У грузинському парламенті представники опозиції та провладної партії Грузинська мрія — Демократична Грузія сьогодні, 12 липня, влаштували бійку в залі засідань.

Сутичка виникла після того, як представники ЗМІ та опозиційні депутати спробували увійти в зал засідань, щоби переговорити з провладними депутатами в зв’язку зі смертю телеоператора компанії Пірвелі Лексо Лашкарави, жорстоко побитого 5 липня.

Парламентські пристави не впускали журналістів і опозиційних політиків, проте ті силою прорвалися, після чого почалася бійка.

У ній взяли участь голови опозиційних партій Єдиний національний рух і Стратегія Агмашенебелі депутати Ніка Мелія і Георгій Вашадзе, а також інші політики.

Від Грузинської мрії брали участь депутати Віктор Джапарідзе, Василь Чігогідзе і інші. На даний момент сесія перервана. Пристави зуміли взяти ситуацію під контроль: вони виводять із зали засідань представників ЗМІ та вороже налаштованих депутатів.

Сьогодні ж у Тбілісі влаштували протести проти влади. На вулиці вийшли тисячі людей: представники ЗМІ, політики, громадянські активісти і прості громадяни.мітингарі вимагали негайної відставки уряду після смерті оператора Пірвелі. Протестувальники заявили, що дають урядовцям часу до полудня 12 липня, щоби ті подали у відставку.

Джерело: телеканал Руставі 2