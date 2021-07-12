Голова компанії-оператора Північного потоку-2 Маттіас Варніг заявив, що будівництво газопроводу планується завершити до осені.

– Ми очікуємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня, – сказав він у інтерв’ю виданню Handelsblatt.

За словами Варніга, будівництво завершили вже на 98% і наразі метою є введення газогону в експлуатацію протягом 2021 року.

У компанії визнали, що у перспективі вони вивчають можливість транспортування цим газопроводом водню. Голова компанії-оператора заявив, що додавання водню в одну чи дві нитки Північного потоку-2 можливе не пізніше ніж через 10 років.

Компенсації за Північний потік-2

За інформацією німецького ЗМІ Der Spiegel, уряд ФРН вже розробив декілька варіантів компенсацій для України у разі запуску Північного потоку-2 через який вона може втратити транзит.

Наприклад, ФРН може надати Україні допомогу в енергетичній сфері, якщо досягне домовленості зі Сполученими Штатами.

Про інші варіанти компенсацій у разі запуску Північного потоку-2, читайте в матеріалі Фактів ICTV.