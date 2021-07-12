На Кубі спалахнули масові акції протесту, які місцеві активісти та політики Америки назвали найбільшими у державі за останні десятиліття.

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, сотні громадян скандували слово свобода на знак протесту. Соціальний гнів викликаний довгими чергами за продуктами та гострою нестачею ліків з початку епідемії Covid-19, відтоді як Куба перебуває під санкціями США.

Деякі учасники акції перекинули поліцейську машину у місті Карденас. Як повідомляють іноземні ЗМІ, також протести спалахнули у Сан-Антоніо-де-лос-Баньос та Палма-Соріано.

Місцеві політики висловили стурбованість щодо повідомлень про заклики до боротьби проти протестувальників. На їхню думку, кубинський народ реалізує своє право. Політики у Флориді, де проживає більша частина кубинської діаспори, закликали США до активних дій.

– Флорида підтримує народ Куби, який виходить на вулиці проти тиранічного режиму в Гавані. Кубинська диктатура придушувала народ Куби впродовж десятиліть та тепер намагається змусити замовкнути тих, у кого є сміливість виступити проти її згубної політики, – заявив губернатор Флориди Рон ДеСантіс у Twitter.

За даними іноземних ЗМІ, пандемія коронавірусу завдала серйозного удару кубинській економіці через навантаження на медичну систему та того, що прибуток острова залежав від туристів.

Кубинський уряд визнав протести, але звинуватив США у бездіяльності. Голова Державної ради Куби Мігель Діас-Канель закликав прихильників уряду дотримуватися порядку.

Він назвав демонстрації системної провокацією дисидентів та сказав, що США намагалися завдати шкоди економіці Куби, щоб спровокувати масову соціальну кризу.

Джерело: The Washington Times