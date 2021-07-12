Попри Північний потік-2, Україна повинна залишатися транзитером газу в Європу – Зайберт

Україна повинна залишатися країною, через яку відбувається транзит російського газу в Європу навіть попри будівництво газопроводу Північний потік-2.

Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт напередодні зустрічі канцлера ФРН Ангели Меркель і президента України Володимира Зеленського. Він нагадав, що контракт на прокачування газу діє до 2024 року, але його можуть продовжити до 2034 року.

Крім того, Штеффен Зайберт вкотре назвав Північний потік-2 суто економічним проектом, хоча додав, що Берлін продовжує переговори з Вашингтоном щодо газопроводу.

Напередодні голова компанії-оператора Північного потоку-2 Маттіас Варніг заявив, що газопровід планують добудувати до осені. За його словами, будівництво завершили вже на 98% і наразі метою є його введення в експлуатацію протягом 2021 року.

Зі свого боку прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський намагатиметься зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2. Цю тему він планує обговорити під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.