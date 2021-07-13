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Тетяна Забожко |

У світі різко зросли ціни на каву через засуху в Бразилії

кава

У світі зростають ціни на каву, тому що Бразилія, яка є лідером із виробництва цього продукту, переживає одну з найбільших засух століття.

Ціни на арабіку станом на червень досягли найвищого рівня з 2016 року.

Зерна згідно із ф’ючерсними контрактами, укладеними з представниками в Нью-Йорку, зросли за останні три місяці на понад 18% – до $1,51 за 1 фунт (0,45 кг).

Робуста, яку продають у Лондон, за цей період зросла на понад 30% – до $1 749 за метричну тонну.

Експерти прогнозують, що цьогорічний урожай буде найгіршим із 2003 року, тоді як глобальне споживання кави перевищить виробництво вперше з 2017 року.

Є дані, що внаслідок пандемії коронавірусу люди почали більше пити каву вдома, що компенсувало те, що кав’ярні були зачинені на карантин.

Дві інші великі країни-виробники, Колумбія та В’єтнам, де врожаї значно кращі, ніж у Бразилії, мають проблеми із затримками какао-бобів у портах.

Поки ж бразильські фермери турбуються, що минулорічні запаси можуть закінчитися ще до збирання врожаю в наступному році.

Тим часом покладають надії на дощі, які зазвичай ідуть у Бразилії у вересні. Саме тоді стане відомо, чи зможуть пошкоджені рослини відновитись.

Висадження нових культур навряд чи зможе зарадити ситуації, тому що для розвитку кавових рослин потрібно щонайменше 2,5 роки.

Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Dreamstime

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