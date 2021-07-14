У середу, 14 липня, Франція відзначає національне свято — День взяття Бастилії. Свято знаменує щорічні роковини з нагоди взяття фортеці Бастилії 1789 року.

Із нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі влаштовують військові паради та феєверки. В урочистостях беруть участь тисячі людей.

Цьогоріч свято відкрив президент Франції Емманюель Макрон.

День взяття Бастилії – історія свята

Бастилія — це фортеця і держв’язниця під Парижем. Її побудували у 1382 році.

У XIV-XVII століттях вона була зміцненням на підступах до столиці, а в’язницею – була виключно для політичних в’язнів.

232 роки тому, 14 липня 1789 року, повстанці взяли штурмом фортецю-в’язницю Бастилію. Це стало однією з найбільш знакових подій Великої французької революції.

День взяття Бастилії – традиції святкування

Зазвичай цього дня влаштовують масштабний парад – найбільший у західній Європі.

Такий парад проходить як правило на Єлисейських полях за участю президента, гостей, кінної варти і військових літаків.

Дороги у центрі міста перекривають, а у місті посилено чергує поліція.

Минулого року через пандемію коронавірусу урочисті заходи скасували.

Та нині військові пройшлися головними вулицями Парижа. В небі пролетіли 73 літаки та гелікоптери, які розфарбували його в кольори національного прапора.

Між тим правоохоронці ретельно перевіряють учасників заходу на наявність заборонених предметів, а також на наявність свідоцтва про вакцинацію або негативного Сovid-тесту.

Увечері неподалік Ейфелевої вежі влаштують яскравий феєрверк.

Щоправда, не всім пощастило потрапити на парад. Допускали тільки повністю вакцинованих людей.