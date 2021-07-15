Імпорт металу ускладнять: ЄС затвердив програму боротьби зі зміною клімату

Єврокомісія представила масштабний план із боротьби зі зміною клімату. Згідно із проектом, в ЄС скоротять викиди парникових газів до рівня 55%.

Програма, що отримала назву Fit for 55, передбачає активне використання європейськими компаніями та домовласниками чистих технологій, зокрема відновлюваних джерел енергії та електромобілів.

Запропоновані заходи покликані скоротити викиди, включаючи виробництво електроенергії у всіх сферах.

Реформа Єврокомісії стартує у 2023 році. Зборами обкладатиметься імпорт сталі, цементу, добрив та алюмінію.

В ЄС захищатимуть своїх виробників, оскільки посилення кліматичного регулювання в Європі підвищує витрати та погіршує конкурентні позиції порівняно із виробниками з країн із менш суворим регулюванням.

ЄС також суттєво посилить стандарти викидів для нових автомобілів у наступні 15 років. Тож це означатиме заборону на продаж нових машин із дизельними та бензиновими двигунами до 2035 року.

Запровадять і правила, покликані підвищити доступність зарядних станцій. Таким чином будуть стимулювати споживачів до переходу на електромобілі.

Авіаційний і судноплавний сектори також нестимуть покарання за забруднення довкілля – у межах реформи вперше запропонують відповідний податок для цих галузей.

Пропозиції Єврокомісії підтримали європейські держави, однак їхнім урядам і Європарламенту ще належить опрацювати деталі нової кліматичної програми.

До списку такого реформування, окрім заборони авто на бензині, входять нарощування держінвестицій в електротранспорт, а також збір на імпорт товарів, виробництво яких вимагало високих парникових викидів.

Джерело: Financial Times