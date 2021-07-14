НАТО застосує 5 статтю в разі кібератаки – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни НАТО на червневому саміті домовилися про застосування у разі кібератаки 5 статті Альянсу з колективної безпеки – Напад на одного є нападом на всіх.

Про це він сказав під час виступу на Світовому саміті нових технологій у Вашингтоні.

За його словами, це дозволить оперативно реагувати на кіберзагрози.

Блінкен наголосив, що завдяки міжнародній підтримці, яку США отримали під час кібератаки на SolarWinds, 22 країни, ЄС і НАТО визнали причетність до неї Росії.

– Країни, які дають прихисток кіберзлочинцям мають вжити заходів. Якщо вони цього не зроблять, це зробимо ми, – сказав він.

Блінкен назвав шість принципів США у кіберсфері: