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Валентина Летяк |

НАТО застосує 5 статтю в разі кібератаки – Блінкен

Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни НАТО на червневому саміті домовилися про застосування у разі кібератаки 5 статті Альянсу з колективної безпеки – Напад на одного є нападом на всіх.

Про це він сказав під час виступу на Світовому саміті нових технологій у Вашингтоні.

За його словами, це дозволить оперативно реагувати на кіберзагрози.

Блінкен наголосив, що завдяки міжнародній підтримці, яку США отримали під час кібератаки на SolarWinds, 22 країни, ЄС і НАТО визнали причетність до неї Росії.

– Країни, які дають прихисток кіберзлочинцям мають вжити заходів. Якщо вони цього не зроблять, це зробимо ми, – сказав він.

Блінкен назвав шість принципів США у кіберсфері:

  1. Зменшення ризиків для національної безпеки з боку злочинної кібердіяльності за рахунок міжнародної співпраці.
  2. Лідерство в конкуренції стратегічних технологій з Китаєм, захист технологій, каналів постачання напівпровідників.
  3. Посилення співпраці з приватним сектором задля забезпечення відкритого, надійного та безпечного інтернету.
  4. Створення стандартів в сфері нових технологій.
  5. Подолання дезінформації, запобігання зловживанням спостережних технологій, захист свободи інтернету, співпраця з іншими країнами в сфері захисту приватних даних, модеруванні контенту, цифрової торгівлі.
  6. Просування міжнародної співпраці.
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Джерело: Голос Америки

Фото: Getty Images

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