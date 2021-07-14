НАТО застосує 5 статтю в разі кібератаки – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни НАТО на червневому саміті домовилися про застосування у разі кібератаки 5 статті Альянсу з колективної безпеки – Напад на одного є нападом на всіх.
Про це він сказав під час виступу на Світовому саміті нових технологій у Вашингтоні.
За його словами, це дозволить оперативно реагувати на кіберзагрози.
Блінкен наголосив, що завдяки міжнародній підтримці, яку США отримали під час кібератаки на SolarWinds, 22 країни, ЄС і НАТО визнали причетність до неї Росії.
– Країни, які дають прихисток кіберзлочинцям мають вжити заходів. Якщо вони цього не зроблять, це зробимо ми, – сказав він.
Блінкен назвав шість принципів США у кіберсфері:
- Зменшення ризиків для національної безпеки з боку злочинної кібердіяльності за рахунок міжнародної співпраці.
- Лідерство в конкуренції стратегічних технологій з Китаєм, захист технологій, каналів постачання напівпровідників.
- Посилення співпраці з приватним сектором задля забезпечення відкритого, надійного та безпечного інтернету.
- Створення стандартів в сфері нових технологій.
- Подолання дезінформації, запобігання зловживанням спостережних технологій, захист свободи інтернету, співпраця з іншими країнами в сфері захисту приватних даних, модеруванні контенту, цифрової торгівлі.
- Просування міжнародної співпраці.