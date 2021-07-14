На Кубі під час масштабних антиурядових протестів були затримані або зникли безвісти щонайменше 140 осіб, одна людина загинула.

Це 36-річний кубинець Діубіс Лауренсу Техеда, який загинув під час сутички із поліцією в Гавані.

За даними кубинської влади, затримані люди звинувачуються у вандалізмі, підпалах, пошкодженні ЛЕП та нападах на правоохоронців.

Серед затриманих виявилась і місцева журналістка Каміла Акоста, яка пише матеріали для іспанської газети.

На це відреагував очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, він вимагає негайного звільнення представниці ЗМІ.

Компанія NetBlocks, що займається глобальним інтернет-моніторингом, повідомила, що у зв’язку з протестами, на Кубі обмежено доступ до деяких соціальних мереж.

Частково відключеними під час активних протестів були Facebook, WhatsApp, Instagram і Telegram.

Протести на Кубі

Одні з наймасштабніших протестів за історію Куби спалахнули у понеділок, 11 липня. Люди вийшли на демонстрації проти комуністичного уряду із вимогами вирішити питання коронавірусної та економічної кризи.

Детальніше про причини протестів на Кубі та їх можливі наслідки, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: NetBlocks, The Guardian