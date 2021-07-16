Додатковий проект, а не заміна транзиту газу через Україну – Меркель про Північний потік-2

Російський газопровід Північний потік-2 не повинен замінити транзит газу через Україну. Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час прес-конференції після переговорів з президентом США Джо Байденом.

– Україна повинна залишатися країною-транзитером природного газу. Північний потік-2 – це додатковий проект, а не заміна транзиту через Україну, – пояснила вона.

Ангела Меркель запевнила, що Німеччина не залишиться осторонь і діятиме активно, якщо Росія намагатиметься позбавити Україну права на транзит.

Зі свого боку президент США Джо Байден додав, що коли він прийшов до влади, то реалізація проекту була близька до завершення. Тому США не бачили сенсу в подальших санкціях. Замість цього вони вирішили, що буде краще працювати з Німеччиною.

Також Джо Байден підкреслив, що вважає важливим забезпечити енергетичну безпеку Європи.

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, на які гарантії розраховує Україна після запуску Північного потоку-2. За його словами, ними повинне стати нормальне газопостачання на 10-15 років.

Зі свого боку Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишитися країною-транзитером газу і після запуску Північного потоку-2.