Білий дім розкритикував соціальну мережу Facebook після того, як президент США Джо Байден напередодні звинуватив мережу у вбивстві людей через дезінформацію про щеплення від коронавірусу.

Джерело в адміністрації Байдена повідомило, що публічне звинувачення Facebook з’явилося після розчарування платформою через її нездатність викорінити небезпечну інформацію про вакцини.

– Вони приховували інформацію про правила, що задіяли, щоби запобігти поширенню небезпечної дезінформації, – сказав представник адміністрації Байдена.

Peter Doocy challenges @PressSec on the White House flagging “misinformation” to Facebook: “Our biggest concern here — is the number of people dying around the country because they are getting misinformation that is leading them to not take a vaccine.” pic.twitter.com/6pWhkPsgoH — Daily Caller (@DailyCaller) July 16, 2021

Білий дім з лютого звертається за допомогою до Facebook і іншим соцмережах, щоби зупинити поширення дезінформації, наприклад міф, що вакцина може викликати безпліддя.

Ситуація ускладнилася через поширення штаму Дельта, недовіри до вакцини молоді, а також на тлі опитувань громадської думки про те, що більшість нещеплених людей вірять в міфи про вакцину.

Оскільки випадки захворювання зростають, а рівень вакцинації в США сповільнився, Білий дім почав на цьому тижні боротьбу з невірною інформацією.

Джерело: Fox News