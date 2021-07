Білий дім розкритикував соціальну мережу Facebook після того, як президент США Джо Байден напередодні звинуватив мережу у вбивстві людей через дезінформацію про щеплення від коронавірусу.

Джерело в адміністрації Байдена повідомило, що публічне звинувачення Facebook з’явилося після розчарування платформою через її нездатність викорінити небезпечну інформацію про вакцини.

Peter Doocy challenges @PressSec on the White House flagging “misinformation” to Facebook:

“Our biggest concern here — is the number of people dying around the country because they are getting misinformation that is leading them to not take a vaccine.” pic.twitter.com/6pWhkPsgoH

