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Абрамова Юлія |

Білий дім розкритикував Facebook через дезінформацію

Білий дім

Білий дім розкритикував соціальну мережу Facebook після того, як президент США Джо Байден напередодні звинуватив мережу у вбивстві людей через дезінформацію про щеплення від коронавірусу.

Джерело в адміністрації Байдена повідомило, що публічне звинувачення Facebook з’явилося після розчарування платформою через її нездатність викорінити небезпечну інформацію про вакцини.

– Вони приховували інформацію про правила, що задіяли, щоби запобігти поширенню небезпечної дезінформації, – сказав представник адміністрації Байдена.

Білий дім з лютого звертається за допомогою до Facebook і іншим соцмережах, щоби зупинити поширення дезінформації, наприклад міф, що вакцина може викликати безпліддя.

Ситуація ускладнилася через поширення штаму Дельта, недовіри до вакцини молоді, а також на тлі опитувань громадської думки про те, що більшість нещеплених людей вірять в міфи про вакцину.

Оскільки випадки захворювання зростають, а рівень вакцинації в США сповільнився, Білий дім почав на цьому тижні боротьбу з невірною інформацією.

Джерело: Fox News

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