Температура в Північній Ірландії досягла рекордної позначки + 31,2.

Таку температуру метеорологи зафіксували недалеко від міста Ньютаунардсі в графстві Даун. Попередній максимум становив +30,8 і був встановлений влітку 1983 року.

Найспекотніший день в році був зафіксований і в інших частинах Великої Британії: позначки в +30,7 досягла температура в Лінтон-он-Узі в Північному Йоркширі. А в Уельсі в Монмутширі стовпчик термометра піднявся до +29, на південному заході Шотландії +28,2 було зареєстровано в Дамфрісі.

Today is provisionally the hottest day ever recorded in Northern Ireland ???? ????

Ballywatticock in County Down reached 31.2 °C at 15.40 ????️

Previously, 30.8 °C was the highest #temperature recorded in Northern Ireland, reached on 12th July 1983 and 30th June 1976 #heatwave pic.twitter.com/pFIDwHmCvG

— Met Office (@metoffice) July 17, 2021