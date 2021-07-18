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Абрамова Юлія |

Температура в Північній Ірландії досягла рекордної позначки

Температура в Північній Ірландії досягла рекордної позначки

Температура в Північній Ірландії досягла рекордної позначки + 31,2.

Таку температуру метеорологи зафіксували недалеко від міста Ньютаунардсі в графстві Даун. Попередній максимум становив +30,8 і був встановлений влітку 1983 року.

Найспекотніший день в році був зафіксований і в інших частинах Великої Британії: позначки в +30,7 досягла температура в Лінтон-он-Узі в Північному Йоркширі. А в Уельсі в Монмутширі стовпчик термометра піднявся до +29, на південному заході Шотландії +28,2 було зареєстровано в Дамфрісі.

Стовпчики термометрів піднялися до рекордних позначок в цьому місяці також в Скандинавії, Фінляндії і Канаді. Посушлива погода стала причиною пожеж, які вирують зараз у деяких канадських провінціях.

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Понад 70 людей стали жертвами аномальної спеки в американському штаті Орегон.

Летальні випадки виникли через гіпертермію і сердечні напади. Більшість людей 48-74 років померли у Портленді та на його околицях. Саме тут стовпчик термометра піднявся до +47.

Джерело: BBC News

Фото: Dreamstime

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